Правозащитники: указ Лукашенко о выборах нарушает конституционную норму

Нынешние парламентские выборы будут проводиться по законодательству, в котором не учтены наиболее важные рекомендации со стороны наблюдателей и международных структур, считают белорусские правозащитники. Такой вывод делает кампания «Правозащитники за свободные выборы» в еженедельном отчете по наблюдению на парламентских выборах.

Как сообщалось, на текущей неделе очередную кампанию по наблюдению за выборами начали представители Белорусского Хельсинкского комитета и закрытого властями правозащитного центра «Весна».

Также «Правозащитники за свободные выборы» заявляют, что указ о назначении выборов в Палату представителей на 17 ноября «нарушает конституционную норму о сроке полномочий Национального собрания, существенно сокращает срок полномочий действующего парламента и является вмешательством в деятельность органа законодательной власти».

Как отмечается в первом еженедельном отчете, опубликованном на сайте кампании, «выборы в Палату представителей проходят на фоне сложных политических обстоятельств в мире и Европе».

При этом правозащитники считают, что кампания началась «в условиях определенного прогресса в отношениях Беларуси с США, странами Евросоюза и двустороннего кризиса в белорусско-российских отношениях».

Они также отмечают, что «налажено сотрудничество Беларуси и демократических стран по многим направлениям». Тем не менее, заявляют правозащитники, «определенная либерализация в общественно-политической и культурной сфере наблюдается на фоне непрекращающихся нарушений государством прав человека».

Представители кампании на пресс-конференции 8 августа сообщали, что 40 долгосрочных наблюдателей уже начали свою работу во всех регионах страны. Непосредственно в день голосования «Правозащитники за свободные выборы» намерены направить не менее 300 наблюдателей на более чем 200 участков.

5 августа Александр Лукашенко подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.