Правозащитники: указ Лукашенко о выборах нарушает конституционную норму

/ Выборы
Просмотров: 598

Нынешние парламентские выборы будут проводиться по законодательству, в котором не учтены наиболее важные рекомендации со стороны наблюдателей и международных структур, считают белорусские правозащитники. Такой вывод делает кампания «Правозащитники за свободные выборы» в еженедельном отчете по наблюдению на парламентских выборах.

Как сообщалось, на текущей неделе очередную кампанию по наблюдению за выборами начали представители Белорусского Хельсинкского комитета и закрытого властями правозащитного центра «Весна».


Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ посетит Минск и решит, наблюдать или нет за выборами в Беларуси

Также «Правозащитники за свободные выборы» заявляют, что указ о назначении выборов в Палату представителей на 17 ноября «нарушает конституционную норму о сроке полномочий Национального собрания, существенно сокращает срок полномочий действующего парламента и является вмешательством в деятельность органа законодательной власти».

Как отмечается в первом еженедельном отчете, опубликованном на сайте кампании, «выборы в Палату представителей проходят на фоне сложных политических обстоятельств в мире и Европе».

При этом правозащитники считают, что кампания началась «в условиях определенного прогресса в отношениях Беларуси с США, странами Евросоюза и двустороннего кризиса в белорусско-российских отношениях».


Правозащитники взяли под контроль выборы в парламент

Они также отмечают, что «налажено сотрудничество Беларуси и демократических стран по многим направлениям». Тем не менее, заявляют правозащитники, «определенная либерализация в общественно-политической и культурной сфере наблюдается на фоне непрекращающихся нарушений государством прав человека».

Представители кампании на пресс-конференции 8 августа сообщали, что 40 долгосрочных наблюдателей уже начали свою работу во всех регионах страны. Непосредственно в день голосования «Правозащитники за свободные выборы» намерены направить не менее 300 наблюдателей на более чем 200 участков.

5 августа Александр Лукашенко подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в парламент-2019 Правозащитники за свободные выборы

Другие материалы на эту тему:

Почему королям интернета не светит на белорусских выборах

Почему королям интернета не светит на белорусских выборах

Парламентские выборы-2019: красные даты календарного плана

Парламентские выборы-2019: красные даты календарного плана

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Выборы — игра без правил

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Выборы — игра без правил

На проведение выборов выделили больше денег

На проведение выборов выделили больше денег