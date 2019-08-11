Сотрудники ГАИ со стрельбой задержали под Столбцами неадекватного водителя

Целый букет административных протоколов получил 40-летний мужчина, которого со стрельбой задержали в Столбцовском районе.

Мужчина на «Жигулях» пытался в агрессивной манере пытался скрыться от экипажа ДПС – увеличивал скорость, не давал себя обгонять, разворачивался в неустановленном месте…

Видя, что просто так задержать нарушителя не получится, сотрудники дорожной милиции предупредили, что откроют огонь.

Один из выстрелов стал результативным – из-за пробитого колеса автомобиль остановился. От прохождения медосвидетельствования он отказался.