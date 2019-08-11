Беларусь не смогла выйти в элиту командного чемпионата Европы по легкой атлетике

Белорусские легкоатлеты заняли второе место на завершившемся в Санднесе (Норвегия) командном чемпионате Европы в первой лиге. Наша команда набрала 281 очко.

Путевку в Суперлигу-2021 завоевали португальские спортсмены (298), сообщает pressball.by .

Напомним, на вторых Европейских играх в соревнованиях по легкой атлетике были разыграны десять комплектов наград. Белорусы завоевали шесть наград (по три золота и серебра), а португальцы – две (золото и бронзу).