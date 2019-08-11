Фотофакт. В Светлогорском районе рыбаки поймали огромного сома 11.08.2019 / 18:31 / Общество Просмотров: 157 A- A+ В Светлогорском районе четыре рыбака поймали в Днепре огромного сома. Как сообщается, суперклев произошел утром в воскресенье, 11 августа. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: рыбалка сои Город: Светлогорск Другие материалы на эту тему: «Работы нет, хоть бы рыбину дали поймать!» Рыбалка в Лоеве может стать платной Чистый берег. Мозырские активисты проведут уборку на Припяти Припять в аренду. В Мозыре 91 километр реки отдали охотникам и рыболовам «Не будем платить принципиально». Что волнует новолукомльских рыбаков?