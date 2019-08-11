Фотофакт. В Светлогорском районе рыбаки поймали огромного сома

/ Общество
Просмотров: 157

В Светлогорском районе четыре рыбака поймали в Днепре огромного сома.

Как сообщается, суперклев произошел утром в воскресенье, 11 августа.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: рыбалка сои Город: Светлогорск

Другие материалы на эту тему:

«Работы нет, хоть бы рыбину дали поймать!» Рыбалка в Лоеве может стать платной

«Работы нет, хоть бы рыбину дали поймать!» Рыбалка в Лоеве может стать платной

Чистый берег. Мозырские активисты проведут уборку на Припяти

Чистый берег. Мозырские активисты проведут уборку на Припяти

Припять в аренду. В Мозыре 91 километр реки отдали охотникам и рыболовам

Припять в аренду. В Мозыре 91 километр реки отдали охотникам и рыболовам

«Не будем платить принципиально». Что волнует новолукомльских рыбаков?

«Не будем платить принципиально». Что волнует новолукомльских рыбаков?