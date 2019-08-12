Беларусь ожидает фронтальный раздел

В понедельник, 12 августа, территория Беларуси окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы, в дневные часы преимущественно в западных районах республики скажется влияние фронтального раздела.

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Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется (лишь местами в западных регионах пройдут дожди, прогремят грозы).

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Утром в отдельных районах сгустится туман. Максимально воздух прогреется до +31°С.

В столице вероятность осадков не превышает 10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

утром +15..+17°С;

днем +25..+27°С;

вечером +20..+22°С.

Ранее сообщалось, что в понедельник объявлен желтый уровень опасности.