Беларусь ожидает фронтальный раздел

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В понедельник, 12 августа, территория Беларуси окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы, в дневные часы преимущественно в западных районах республики скажется влияние фронтального раздела.

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется (лишь местами в западных регионах пройдут дожди, прогремят грозы).

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Утром в отдельных районах сгустится туман. Максимально воздух прогреется до +31°С.

В столице вероятность осадков не превышает 10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +15..+17°С;
  • днем +25..+27°С;
  • вечером +20..+22°С.

Ранее сообщалось, что в понедельник объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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