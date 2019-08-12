Беларусь ожидает фронтальный раздел
В понедельник, 12 августа, территория Беларуси окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы, в дневные часы преимущественно в западных районах республики скажется влияние фронтального раздела.
Ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется (лишь местами в западных регионах пройдут дожди, прогремят грозы).
Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Утром в отдельных районах сгустится туман. Максимально воздух прогреется до +31°С.
В столице вероятность осадков не превышает 10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +15..+17°С;
- днем +25..+27°С;
- вечером +20..+22°С.
Ранее сообщалось, что в понедельник объявлен желтый уровень опасности.