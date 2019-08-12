Вице-премьер Кухарев: в этом году тарифы на услуги ЖКХ расти не будут

В этом году тарифы на услуги ЖКХ расти не будут, сообщил вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев в эфире программы «Контуры» телеканала ОНТ.

При этом он напомнил о распоряжении главы государства, согласно которому стоимость жилищно-коммунальных услуг не должна увеличиваться больше чем на 5 долларов в год.

В 2019 году в Беларуси в качестве эксперимента повышало тарифы на услуги ЖКХ в два этапа — с 1 января и с 1 июня

По словам Кухарева, «серьезных претензий по стороны населения не было» в связи с этим экспериментом не было.

Согласно указу президента, с 1 января 2019 года суммарно на 3,9 доллара выросли тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, на капитальный ремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, а также размеры возмещения расходов на электроэнергию.

1 июня, после завершения отопительного сезона, тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения был повышен еще на 1,1 доллара.

В марте заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса, нефтехимии и жилищно-коммунального хозяйства Министерства антимонопольного регулирования и торговли Дмитрий Бурдюгов заявил, что население Беларуси возмещает 80,5% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.