Астероид, превышающий размерами пирамиду Хеопса, летит к Земле

По данным космического агентства США (NASA) к нашей планете приближается астероид. Его размеры, по данным экспертов, превосходят знаменитую пирамиду Хеопса (диаметр летящего – 160 метро, что на 20 метров больше, чем у пирамиды).

Специалисты подчеркнули, что на самое близкое расстояние к Земле небесное тело приблизится к в конце нынешнего августа.

В NASA подчеркнули, что 28 августа астероид окажется на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем планета Венера.

Ожидается, что он разминется с Землей на расстоянии около 1 млн километров.