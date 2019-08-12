Астероид, превышающий размерами пирамиду Хеопса, летит к Земле
По данным космического агентства США (NASA) к нашей планете приближается астероид. Его размеры, по данным экспертов, превосходят знаменитую пирамиду Хеопса (диаметр летящего – 160 метро, что на 20 метров больше, чем у пирамиды).
Специалисты подчеркнули, что на самое близкое расстояние к Земле небесное тело приблизится к в конце нынешнего августа.
В NASA подчеркнули, что 28 августа астероид окажется на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем планета Венера.
Ожидается, что он разминется с Землей на расстоянии около 1 млн километров.