Китай обвалил юань – меньше он стоил в апреле 2008-го

Монетарные власти Китая приняли решение о значительном снижении национальной валюты.

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Как сообщается, в понедельник, 12 августа, курс юаня остановился на отметке 7,0211 юаня за доллар. Таким низким курс был в апреле 2008 года, отмечает vz.ru.

Такое падение эксперты финансового рынка связывают с продолжающимися торговыми войнами между КНР и США.

Напомним, Национальный банк Беларуси в пятницу установил следующий официальный курс белорусского рубля по отношению к китайской валюте: 10 юаней – 2,8944 белорусского рубля.