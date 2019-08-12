В Барановичах горел микроавтобус «Фольксваген»

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Серьезные повреждения получил 11-летний микроавтобус «Фольксваген-Крафтер», горевший в воскресенье днем.

Фото pixabay.com

ЧП произошло в Барановичах на Слонимском шоссе. По информации спасателей, огонь повредил панель приборов, передние сиденья, лобовое стекло, а также закоптил салон.

Менее пострадала в результате пожара «Ауди» (возгорание произошло практически в то же время, что и в Барановичах). Тушить огонь пришлось в деревне Рукшаны (Островецкий район). В результате повреждена обшивка капота.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 17 пожаров, в результате которых было уничтожено четыре единицы техники.
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