«Впереди у «Динамо» большие перспективы». Вудкрофт прокомментировал неудачу на турнире в Нижнем Новгороде

Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал неудачное выступление «зубров» на Кубке губернатора Нижегородской области.

Фото с сайта ХК «Динамо-Минск»

Наставник отметил, что тренерский штаб разочарован результатом матча за третье место: «Хотелось бы видеть куда лучшую индивидуальную игру, куда лучшую реакцию на различные моменты матча».

По его словам, хоккеисты должны демонстрировать желание побеждать, желание соответствовать данному уровню, желание придерживаться дисциплины.

«Парни показали, кто хочет играть в «Динамо», а кто нет. Здесь все просто. И совершенно не важно, какое у тебя имя. Сейчас нам надо 25 единомышленников, готовых трудиться и двигаться в одном направлении», — подчеркнул главком.

Большое количество пропущенных шайб он объяснил уходом основных защитников — Хенкеля и Лисовца, а также экспериментами, которые проводились в линии обороны.

Что же касается массы удалений, Вудкрофт назвал это явление «плохой внутренней дисциплиной игроков».

Специалист подчеркнул, что команда станет крепче, когда закончится процесс изучения игроков и их привыкания к требованиям тренерского штаба.

«У нас есть свой путь. Знаем стиль, который должны проповедовать. Знаем стандарт, под который должны подобрать игроков. Только этот процесс занимает время. Здесь нет короткой дороги», — заметил наставник.

Он убежден, отмечает пресс-служба «зубров», что впереди у команды большие перспективы.

На турнире в Нижнем Новгороде «Динамо» провело четыре встречи: