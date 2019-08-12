Американский врач рассказала, как победить гипертонию
Есть четыре достаточно простых условия, выполнив которые, можно победить гипертонию. Об этом заявила кардиолог из США Элизабет Клодас.
Так, в частности,
- Похудеть (нормализация веса стабилизирует показатели артериального давления).
- Отказаться от вредных привычек (в первую очередь, от алкоголя и табака).
- Снизить употребления натрия (завтракать лучше всего сырыми овощами и фруктами).
- Заняться физкультурой и спортом (это укрепит сердечно-сосудистую систему).