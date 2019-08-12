Американский врач рассказала, как победить гипертонию

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Есть четыре достаточно простых условия, выполнив которые, можно победить гипертонию. Об этом заявила кардиолог из США Элизабет Клодас.

Так, в частности, передает телеканал «360», необходимо сделать четыре шага:

  1. Похудеть (нормализация веса стабилизирует показатели артериального давления).
  2. Отказаться от вредных привычек (в первую очередь, от алкоголя и табака).
  3. Снизить употребления натрия (завтракать лучше всего сырыми овощами и фруктами).
  4. Заняться физкультурой и спортом (это укрепит сердечно-сосудистую систему).
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Тэги: гипертония Персона: Элизабет Клодас

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