Во время облавы 200 тыс. водителей попались в сети ГАИ

Предварительные данные спецоперации Госавтоинспекции «Гостехосмотр», которая началась седьмого августа и проводится по вей стране, впечатляют.

Как сообщается, в сети ГАИ уже попались 200 тысяч водителей, у которых при проверке не было документа о прохождении техосмотра.

За семь месяцев текущего года, отметили в «Белтехосмотре», число выданных разрешений на транспорт уменьшилось на восемь процентов, отмечает tvr.by .

Согласно КоАП, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или до трех базовых величин (за повторое нарушение – штраф до пяти базовых).