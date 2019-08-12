Во время облавы 200 тыс. водителей попались в сети ГАИ

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Предварительные данные спецоперации Госавтоинспекции «Гостехосмотр», которая началась седьмого августа и проводится по вей стране, впечатляют.

Как сообщается, в сети ГАИ уже попались 200 тысяч водителей, у которых при проверке не было документа о прохождении техосмотра.

За семь месяцев текущего года, отметили в «Белтехосмотре», число выданных разрешений на транспорт уменьшилось на восемь процентов, отмечает tvr.by.

Согласно КоАП, отсутствие техосмотра влечет предупреждение или до трех базовых величин (за повторое нарушение – штраф до пяти базовых).
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Тэги: ГАИ декада Гостехосмотр техосмотр

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