Доллар растет в начале недели, евро падает

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 12 августа, начались с роста курса американской валюты.

Так, доллар добавляет 0,0006 пункта и торгуется на уровне 2,0437 белорусского рубля.

Две другие иностранные валюты утром свои позиции сдают:

евро на 0,0003 пункта – 2,2863 белорусского рубля;

российский рубль на 0,0098 пункта – 3,1215 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что Центробанк Китая обвалил национальную валюту.