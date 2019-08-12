Доллар растет в начале недели, евро падает

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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 12 августа, начались с роста курса американской валюты.

Так, доллар добавляет 0,0006 пункта и торгуется на уровне 2,0437 белорусского рубля.

Две другие иностранные валюты утром свои позиции сдают:

  • евро на 0,0003 пункта – 2,2863 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,0098 пункта – 3,1215 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что Центробанк Китая обвалил национальную валюту.
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