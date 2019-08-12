Два грибника заблудились в лесах Минской области

Сезон грибов и ягод создает не только приятное настроение от тихой охоты, но и несет большие неприятности.

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Регулярными стали случаю, когда люди, отправившие в лес, не могут найти дорогу домой.

По информации Минского областного управления МЧС, только за минувшее воскресенье спасатели дважды выезжали на поиски заблудившихся.

Так, 11 августа рано утром мужчина ушел за грибами в лес у деревни Боровец (Крупский район) и пропал. Позднее он вышел к людям на звук сигнально-громкоговорящего устройства машины МЧС.

Аналогичная история приключилась с грибником в Логойском районе, который заблудился в лесу у деревни Мокрадь. К счастью, мужчина самостоятельно нашел нужную тропинку, которая вывела его из чащи.