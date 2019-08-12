Фотофакт. Под Речицей врезались «Мазда» и «Ниссан» - на помощь пришли спасатели

Два человека серьезно пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось поздно вечером возле деревни Заспа (Речицкий район).

По информации спасателей, на дороге Р-32 произошло столкновение «Maзды 626» и «Ниссана X-Trail». В первом из указанных автомобилей в результате деформации кузова был зажат 30-летний водитель.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью специнструмента смогли достать мужчину из авто, который с переломами был доставлен в больницу. До этого с похожими травмами также была госпитализирована 58-летняя пассажирка «Ниссана».

Ранее сообщалось, что 37-летний водитель пострадал в результате лобового столкновение, которое произошло накануне вечером на выезде из Витебска.