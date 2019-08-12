Кто в Минске легко найдет себе работу
Самыми востребованными на столичном рынке труда в июле 2019 года были инженеры, медицинские сестры и повара, свидетельствует обновленный список наиболее востребованных работников, опубликованный управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
На 1 августа в столице в топ-20 самых востребованных профессий вошли:
- инженеры – 827 вакансий;
- медсестры – 777;
- повара – 615;
- врачи – 590;
- водители и уборщики помещений – по 576;
- продавцы – 495;
- маляры – 328;
- контролеры-кассиры – 302;
- каменщики – 307;
- подсобные рабочие – 286;
- штукатуры – 284;
- арматурщики – 251;
- рабочие по комплексному обслуживанию зданий – 250;
- грузчики – 246;
- санитарки – 223;
- фельдшеры – 217;
- директора – 191;
- электромонтеры – 181;
- воспитатели – 174.
За семь месяцев текущего года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 10.674 человека, из них 4.269 безработных.
На конец июля 2.319 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 26,55 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец июня также 0,1%).
На постоянную и временную работу с начала 2019 года устроено 6.120 человек, в том числе 1.785 безработных.
Трудоустроено 231 лицо, которое обязано возмещать расходы, затраченные государством на содержание его детей. Оказана финансовая поддержка 76 безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.
Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 1.916 человек, организовано обучение 160. В общественных работах приняли участие 840 человек, в том числе 783 безработных.
Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 августа 2019 года составило 18.961, в том числе для рабочих — 11.580.