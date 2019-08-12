Кто в Минске легко найдет себе работу

Самыми востребованными на столичном рынке труда в июле 2019 года были инженеры, медицинские сестры и повара, свидетельствует обновленный список наиболее востребованных работников, опубликованный управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

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На 1 августа в столице в топ-20 самых востребованных профессий вошли:

инженеры – 827 вакансий;

медсестры – 777;

повара – 615;

врачи – 590;

водители и уборщики помещений – по 576;

продавцы – 495;

маляры – 328;

контролеры-кассиры – 302;

каменщики – 307;

подсобные рабочие – 286;

штукатуры – 284;

арматурщики – 251;

рабочие по комплексному обслуживанию зданий – 250;

грузчики – 246;

санитарки – 223;

фельдшеры – 217;

директора – 191;

электромонтеры – 181;

воспитатели – 174.

За семь месяцев текущего года в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 10.674 человека, из них 4.269 безработных.

На конец июля 2.319 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 26,55 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец июня также 0,1%).

На постоянную и временную работу с начала 2019 года устроено 6.120 человек, в том числе 1.785 безработных.

Трудоустроено 231 лицо, которое обязано возмещать расходы, затраченные государством на содержание его детей. Оказана финансовая поддержка 76 безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.

Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 1.916 человек, организовано обучение 160. В общественных работах приняли участие 840 человек, в том числе 783 безработных.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 августа 2019 года составило 18.961, в том числе для рабочих — 11.580.