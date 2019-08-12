Инфляция в Беларуси составила 3,1%

По данным Национального статистического комитета, потребительские цены в июле этого года по сравнению с июнем выросли на 0,2%, с декабрем 2018-го — на 3,1%.

Цены на продовольственные товары в июле по отношению к июню выросли на 0,1% (с начала года — на 2,9%), на непродовольственные — снизились на 0,1% (выросли на 2,2%), на услуги — выросли на 0,7% (на 4,8%).

По отношению к июлю прошлого года потребительские цены выросли на 6%.

Согласно официальному прогнозу Нацбанка, в 2019 году инфляция не превысит 5%, а по оценкам Евразийского банка развития — составит 5,7%.

Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц 10 июля заявил журналистам, что инфляционные факторы ослабевают, и заявленная цель по инфляции сохраняется.

«Мы говорили неоднократно, что ожидали в первом полугодии инфляцию в годовом выражении выше цели, которая определена на год. Но как раз те факторы, которые подталкивали инфляцию, ослабевают, и мы видим это в последние месяцы. Мы считаем, что будем находиться вблизи нашей цели — 5%», — сказал Калечиц.

По его словам, на рост инфляции в первом полугодии оказывали влияние сезонные факторы, связанные с производством сельхозпродукции, отставание роста производительности труда от заработной платы, а также внешние факторы.

«Сейчас все факторы работают на то, чтобы мы двигались к заявленной цели по инфляции», — подчеркнул представитель Нацбанка.

Инфляция в Беларуси в 2018 году составила 5,6%.