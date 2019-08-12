Правозащитники требуют от Генпрокуратуры улучшить условия содержания в могилевской тюрьме и СИЗО

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Могилевские правозащитники потребовали от Генеральной прокуратуры улучшить условия содержания в могилевской тюрьме №4 и СИЗО.

Иллюстрация pixabay.com

Как сообщает mspring.online, три месяца назад правозащитники обращались к начальнику могилевской тюрьмы с просьбой привести условия содержания осужденных и лиц, находящихся под стражей, в соответствие с международными нормами. Речь шла о так называемых «ресничках» на окнах, которые, как отмечают правозащитники, используется только в Беларуси.

«Даже в соседних России и Украине они давно уже вне закона, – отмечают правозащитники. – Металлические полоски шириной 5-6 сантиметров (тюремная администрация называет их «металлических жалюзи»), приваренные к решетке с внешней стороны окна под углом 45 градусов, не пропускают естественный свет и признаны пыточным антигуманным средством. Полумрак, нахождение при круглосуточном электрическом освещении на протяжении месяцев приводит к потере зрения у узников. В могилевских СИЗО и тюрьме они используются уже 40 лет, с 1979 года, когда были построены эти здания».

В ходе переписки с руководством тюрьмы и местного управления Департамента исполнения наказаний (ДИН) выяснилось, что «металлические жалюзи» нарушают помимо международных норм ещё и белорусское законодательство, отмечают правозащитники. Так, по их информации, в тюрьме №4 ни разу не производились замеры естественного освещения, и на сегодня здесь не выполняются санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы по освещению камер, которые утвердил белорусский Минздрав.

В жалобе в Генпрокуратуру правозащитники сослались на ответ руководителя медицинской службы по Могилевской области департамента финансов и тыла МВД, который признал, что из-за специфики устройства камер следственных изоляторов и тюрем невозможно соблюсти саму методику измерения такого важного показателя, как коэффициент естественной освещенности. Поэтому медслужба ДИН такие замеры даже не производила, а замеряла лишь параметры искусственной освещённости.

«Управление ДИН МВД по Могилевской области прекрасно понимает, что тюрьма №4 использует для нужд ИУ здания, которые не проверяют надлежащим образом на соответствие санитарно-гигиеническим нормам, действующим в Беларуси. Вероятно, эти нормы злостно нарушаются, что в свою очередь приводит к нарушению конституционных прав граждан (статья 45 Конституции гарантирует право на охрану здоровья)», – говорится в обращении правозащитников.

Они также отмечают, что в СИЗО находятся «граждане юридически невиновные до решения суда, и существует вероятность их оправдания. Но их здоровью, уже сейчас наносится вред». О нарушениях отдельно был оповещен прокурор Могилевской области.

Как сообщил правозащитник Александр Бураков, «через три месяца круг замкнулся»: жалоба прокурору была отправлена в санитарную службу ДИН, куда они ранее уже обращались.

«Туда же переслал наше обращение с требованием исполнять закон и начальник зонального центра гигиены и эпидемиологии. То есть, все государственные службы пасуют перед тюремными, а те лишь присылают отписки, так как не имеют полномочий что-либо менять», – рассказал он. Очевидно, отметил Бураков, подобные проблемы характерны для всех белорусских тюрем и СИЗО.

По данным правозащитников, всего таких учреждений в системе ДИН девять: три тюрьмы – в Могилеве, Гродно и Жодино; и шесть СИЗО – в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Барановичах и Орше.

«В них содержится более 6 тысяч человек, и все эти люди сидят в камерах с постоянным искусственным освещением, что негативно влияет не только на остроту зрения, но и на психику человека. Фактически речь идет о том, что такие условия содержания можно приравнять к пыткам», – отмечают правозащитники.

Учитывая, что все возможные меры на уровне города и области были предприняты и не привели к результату, правозащитники приняли решение добиваться улучшения условий содержания в пенитенциарных учреждениях на республиканском уровне. Они потребовали от Генпрокуратуры «в срочном порядке провести проверку условий и уровня естественного освещения в камерах СИЗО и тюрьмы».

В качестве меры по скорейшему исправлению ситуации они требуют обязать руководство могилевской тюрьмы №4 удалить с окон камер железные жалюзи и заменить их на решетки, обеспечивающие беспрепятственное максимальное проникновение дневного света в тюремные камеры.
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Тэги: Генпрокуратура правозащитники Город: Могилев

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