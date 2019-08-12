В Минске рабочий на стройке упал с третьего этажа

Тридцатилетний рабочий одной из строительных организаций Минска госпитализирован с повреждениями после инцидента на стройке.

ЧП случилось вечером 11 августа на строящемся объекте по улице Алладовых. Рабочий упал с перекрытия третьего этажа на перекрытие первого этажа.