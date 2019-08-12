В Минске рабочий на стройке упал с третьего этажа

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Тридцатилетний рабочий одной из строительных организаций Минска госпитализирован с повреждениями после инцидента на стройке.

ЧП случилось вечером 11 августа на строящемся объекте по улице Алладовых. Рабочий упал с перекрытия третьего этажа на перекрытие первого этажа.

Проверку проводит Фрунзенский (г. Минска) райотдел Следственного комитета. По предварительным данным, причиной падения стало нарушением пострадавшим техники безопасности, сообщает пресс-служба СК.
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Тэги: упал с высоты строитель производственный травматизм Город: Минск

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