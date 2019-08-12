Витеблянка, угрожая ножом, отобрала у собутыльницы золотые изделия

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До 15 лит лишения свободы грозит 25-летней витеблянке, которая совершила разбой с применением холодного оружия.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Происшествие, о котором сегодня сообщает милиция Витебской области, произошло 11 августа в одной из квартир города на Двине. Обратившаяся к правоохранителям 26-летняя жительница Витебска сообщила, что под угрозой ножа и с применением насилия у нее отняли два золотых кольца.


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Во время совместного распития спиртного одна из присутствовавших девушек, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, потребовала у заявительницы снять с руки золотые кольца. Получив отказ, она разбойница схватилась за нож.

Отнятые таким образом драгоценности, подозреваемая сдала их в ломбард, а деньги потратила на алкоголь.

В настоящее время 25-летняя витеблянка задержана. В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 207 УК (Разбой), санкции которой предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

По данным милиции она ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.
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Тэги: разбой Город: Витебск

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