«Евроторг» замахнулся на российский займ в 5 млрд рублей

Компания «Евроторг», которой в Беларуси принадлежит крупнейшая продуктовая розничная сеть «Евроопт», намерена разместить в России дополнительный выпуск облигаций и привлечь еще 5 млрд российских рублей. Соответствующее решение приняла компания «Ритейл Бел Финанс», которую создал «Евроторг» в России.

Как говорится в решении компании, которое опубликовано на сайте российского Центра раскрытия корпоративной информации, планируется выпустить 5 млн облигаций номиналом одна тысяча российских рублей каждая. Погасить дополнительный выпуск облигаций «Евроторг» планирует 26 июня 2029 года. Таким образом, 5 млрд российских рублей «Евроторг» планирует занять на 10 лет.

В июле ретейлер уже привлек на российском рынке 5 млрд рублей под 10,95% годовых.

«Евроторг» — крупнейший продовольственный ретейлер Беларуси, на долю которого приходится около 19% рынка. Бизнес компании был запущен в 1993 году. «Евроторг» управляет 627 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») под брендами «Евроопт» и «Брусничка». Ежедневно магазины сети обслуживают около 900 тыс. клиентов в 143 населенных пунктах Беларуси.

Летом этого года белорусские власти в лице Минфина также вышли на рынок капитала России с целью привлечь финансирование и создать благоприятные условия для выхода белорусских компаний на российский рынок заимствований.

В конце июля стало известно, что Минфин Беларуси разместил в России два выпуска гособлигаций на 10 млрд российских рублей (около 160 млн долларов), белорусские гособлигации были размещены по ставке 8,65% годовых.

Замминистра финансов Андрей Белковец заявил в июле журналистам, что главная задача размещения белорусских облигаций в России — занять не больше средств, а занять их дешевле. «Для нас это очень важно, так как этот ориентир станет отправной точкой для новых заимствований», — пояснил Белковец.

Отвечая на вопросы БелаПАН, замминистра сообщил, что осенью министерство планирует провести обучение для представителей белорусских предприятий и рассказать им о возможности привлечения финансовых ресурсов на российском рынке.

«Мы планируем рассказать корпоративным эмитентам, какие требования существуют, сколько стоит, сколько времени занимает. Мы хотим, чтобы финансовые директора белорусских компаний смогли оценить целесообразность привлечения заимствований на российском рынке», — сказал Белковец.

Замминистра отметил, что Министерство финансов хотело бы видеть выпуски облигаций белорусских предприятий на российском рынке в ближайшие два года. «Нам хотелось бы, чтобы это происходило. Мы не видим никаких препятствий для этого», — сообщил Белковец, отвечая на вопросы БелаПАН.