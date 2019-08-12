Новый скандал в белорусском футболе: в центре внимания вновь вратарь Веремко и судья Севостьяник

По завершению поединка 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги «Динамо-Минск» — «Минск» (3:2) произошел скандал.

«Горожане» дважды по ходу матча вели в счете, но в итоге уступили. У входа в подтрибунное помещение запасной голкипер «Минска» Сергей Веремко обматерил рефери матча Виталия Севостьяника.

Напомним, более двух лет назад между этими персонажами также возник конфликт, за что вратарь получил штраф в 50 базовых величин и был дисквалифицирован на пять матчей за угрозу физической расправы в адрес арбитра Виталия Севостьяника.