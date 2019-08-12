Лукашенко поручил мобилизовать все силы для уборки урожая

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько доложил сегодня Александру Лукашенко о ходе уборочной кампании.

Фото из архива пресс-службы президента

Глава ведомства отметил, что аграрии работают в сложных погодных условиях, что тормозит процесс уборки зерновых (наибольшие проблемы существуют на Витебщине, Минщине и Могилевщине).

Несмотря на это, в целом по стране на полях остается около 20% урожая. На данный момент намолот уже превысил 5,5 млн т зерна.

По состоянию на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с 1,7 млн га, что составляет 79,8% от запланированного. Урожайность составляет – 32 ц/га.

Лукашенко подчеркнул, что ход уборки находится на его постоянном личном контроле. Глава государства поручил министру мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями.