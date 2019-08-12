На вторник объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности

/ Общество
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В ближайшие сутки на большей части Беларуси ожидаются неблагоприятные погодные явления.

Как сообщают синоптики, прогремят грозы, в некоторых местах пройдут ливни.

При грозах ожидается шквалистое усиление ветра – его порывы будут достигать 15-20 м/с. В юго-восточных регионах выпадет град.

Днем в Гомельском регионе максимально воздух прогреется до 30-32 градусов.

В столице утром и днем ожидаются грозы, местами по городу – ливни.
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Тэги: погода

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