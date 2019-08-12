Ермошина назвала досрочное голосование общепринятой европейской практикой

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Председатель Центризбиркома прокомментировала досрочное голосование в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

Лидия Ермошина отметила, что досрочное голосование эффективно: на парламентских выборах 2016 года 31% избирателей проголосовал досрочно.


Ермошина рада рабочей субботе накануне выборов — больше проголосуют досрочно

«Те, кто призывает отказаться, не понимают всей технологии выборов. Более того, они хотят, чтобы в выборах тогда участвовало минимальное количество избирателей, мы же стремимся к максимальному. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Кстати, досрочное голосование — это общепринятый европейский опыт», — уточнила Ермошина.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: досрочное голосование Центризбирком выборы в парламент-2019 Персона: Лидия Ермошина

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