Ермошина назвала досрочное голосование общепринятой европейской практикой

Председатель Центризбиркома прокомментировала досрочное голосование в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

Лидия Ермошина отметила , что досрочное голосование эффективно: на парламентских выборах 2016 года 31% избирателей проголосовал досрочно.

«Те, кто призывает отказаться, не понимают всей технологии выборов. Более того, они хотят, чтобы в выборах тогда участвовало минимальное количество избирателей, мы же стремимся к максимальному. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Кстати, досрочное голосование — это общепринятый европейский опыт», — уточнила Ермошина.