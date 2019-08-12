Гродненчанин избил сторожа базы отдыха, который помог ему

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Мужчина попытался пролезть на территорию базы отдыха, но застрял.

По информации областного УВД, сторож вместе с отдыхающими сняли его и попросили покинуть базу отдыха. Однако мужчина ударил сторожа, но в итоге его вытолкали силой. Злоумышленник нашел металлическую трубу, вернулся на территорию и разбил ей фары, зеркала и стекла автомобиля граждан, которые не пустили его к себе в компанию.

Отдыхающие задержали хулигана и сообщили о случившемся в милицию. На него завели уголовное дело.
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Тэги: хулиганство база отдыха сторож Город: Гродно

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