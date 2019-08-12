Видеофакт. Пьяного квадроциклиста задерживали с погоней под Минском

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Мужчина ехал вечером 11 августа по автодороге Колодищи — Заславль на квадроцикле, что запрещено Правилами дорожного движения.

По информации пресс-службы МВД, водитель проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение. Его задержали в результате преследования в садовом товариществе «Заценьский родник».

За рулем квадроцикла оказался 33-летний минчанин. Ранее он привлекался 11 раз к административной ответственности за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование показало у него 1,08 промилле.
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Тэги: квадроцикл пьяный водитель погоня Город: Минск

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