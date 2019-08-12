Видеофакт. Пьяного квадроциклиста задерживали с погоней под Минском

Мужчина ехал вечером 11 августа по автодороге Колодищи — Заславль на квадроцикле, что запрещено Правилами дорожного движения.

По информации пресс-службы МВД, водитель проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение. Его задержали в результате преследования в садовом товариществе «Заценьский родник».

За рулем квадроцикла оказался 33-летний минчанин. Ранее он привлекался 11 раз к административной ответственности за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование показало у него 1,08 промилле.