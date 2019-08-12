Начал работу сайт kobylaki.by, посвященный сталинским репрессиям в Орше

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Начал работу сайт kobylaki.by, посвященный политическим репрессиям 1920-30-х годов в Орше. Инициатором создания интернет-страницы выступила общественная инициатива «Кобыляки. Расстреляны в Орше».

В настоящий момент идет наполнение сайта материалами. Закачиваются списки расстрелянных в Орше. На данный момент готов раздел на букву А. Список будет пополняться.

На сайте также будут опубликованы материалы об истории мемориала на Кобыляках, истории репрессированных, воспоминания потомков, новости о деятельности общественной инициативы и многое другое.

На сайте также размещена статья журналиста Юрки Коптика (Jurka Kopcik) «Крумкачы на Кабыляцкай гары», опубликованная в 1990 году в газете «Літаратура і мастацтва». В статье впервые были собраны воспоминания очевидцев о репрессиях 1930 годов в Орше.


Расстреляны в Орше. Появится ли в городе памятный знак жертвам сталинизма?

Опубликован рапорт из оршанской газеты «Смычка» о проведенных в 1930 году репрессиях, интервью с заместителем председателя Оршанского горисполкома А.И. Калугой, который в 1989 году возглавлял комиссию по реабилитации, а также акт 1982 года об обнаружении на Кобыляках останков 50 человек, расстрелянных НКВД в 1937-40 годах.

Сайт был создан при поддержке Веб-академии. Средства для оплаты хостинга и домена собирали потомки репрессированных, объединенных в инициативу «Кобыляки. Расстреляны в Орше».

Цель инициативы — сбор сведений о политических репрессиях на Оршанщине, выявление мест массовых расстрелов, поиск потомков репрессированных, оказание им помощи в получении архивных документов.
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Тэги: Кобыляки сталинские репрессии Персона: Юрка Коптик Город: Орша

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