Фотофакт. Конный памятник Гедимину установили возле Лидского замка 12.08.2019 / 17:59 / Культура Просмотров: 716 A- A+ Над памятником работали скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай. Источник: tv-lida.by По информации tv-lida.by, памятник князю средневековой Литвы и вторую башню замка торжественно откроют 7 сентября. На постаменте будет надпись «Гедымін» и герб «Колюмны». Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Лидский замок ВКЛ история Беларуси Персона: Гедимин Сергей Оганов Ольга Нечай Город: Лида Другие материалы на эту тему: «Если сын ударит отца…». Топ-10 законов времен ВКЛ Музыкальный театр даст представления в замках Мира и Лиды Марзалюк предложил отмечать День государственности. Зачем этот праздник? Карта становления Беларуси. Как проект минских энтузиастов пошел в народ