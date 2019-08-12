Фотофакт. Конный памятник Гедимину установили возле Лидского замка

/ Культура
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Над памятником работали скульпторы Сергей Оганов и Ольга Нечай.

Источник: tv-lida.by

По информации tv-lida.by, памятник князю средневековой Литвы и вторую башню замка торжественно откроют 7 сентября. На постаменте будет надпись «Гедымін» и герб «Колюмны».
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Тэги: Лидский замок ВКЛ история Беларуси Персона: Гедимин Сергей Оганов Ольга Нечай Город: Лида

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