Газета «Ганцавіцкі час» подала в суд на райсовет за отказ в аккредитации

Районная негосударственная газета «Ганцавіцкі час» намерена добиться через суд исполнения закона о СМИ местной властью, которая отказывается аккредитовывать журналистов, сообщил БелаПАН главный редактор Петр Гузаевский.

«Моя позиция такова, что суд — это инстанция, где должны рассматриваться споры. В данном случае нарушены права наших журналистов, нашей редакции. В законе прописано, что необоснованный отказ не допускается. В нашем отказе мы не видим обоснованного ответа. А то, что есть другая газета и она освещает, — это несколько наивное обоснование. У меня есть веские основания полагать, что это является нарушением закона. Я бы хотел получить ответы на мои вопросы в суде», — сказал Гузаевский.

Газета подала заявление в экономический суд Брестской области на Ганцевичский райсовет после отказа в аккредитации журналистов. По этой же причине газета подала жалобу в районную прокуратуру на районный совет депутатов и райисполком. Райисполком в обосновании отказа указывал, что для освещения работы местных властей достаточно государственной газеты «Советское Полесье». Прокуратура перенаправила жалобу в вышестоящие инстанции — Брестский облисполком и областной совет.

По словам Гузаевского, у редакции нет конфликта с местными властями и он хочет рассмотреть этот вопрос, чтобы действующее законодательство исполнялось. Он отметил, что реакции на иск пока не было. При этом главный редактор «Ганцавіцкага часу» не исключает негативных очерняющих высказываний в свой адрес, поскольку такое уже происходило ранее. Также он допустил мировое соглашение.

«Я подал иск, чтобы наши журналисты имели возможность получать информацию из государственного органа. Если будет мировое соглашение, не вопрос», — пояснил Гузаевский.

«Мы выходим 18 лет, мы популярны в нашем районе. Я хотел наладить нормальные отношения, чтобы журналисты могли оперативно реагировать. Все ради блага читателей», — подчеркнул редактор.