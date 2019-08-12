В минском кинотеатре VOKA CINEMA будут показывать кино в панорамном формате

В ночь с 11 на 12 августа минский мультиплекс velcom cinema в ТРЦ Dana Mall сменил имя и визуальное оформление на VOKA CINEMA.

Вскоре в кинотеатре можно будет смотреть кино в панорамном формате: после реконструкции один из залов превратится в первый в Беларуси кинозал ScreenX.

ScreenX — первая в мире технология мультипроекции для кинотеатров. С ее помощью зрителям обеспечивается панорамный обзор на 270 градусов. Тем самым создается максимальный эффект присутствия. Для его создания в дополнение к основному экрану используются два боковых, в результате чего картинка в буквальном смысле окружает зрителей в зале.

Кроме того, с сентября совместно с сетью кинотеатров Silver Screen VOKA запускает проект по локализации фильмов для белорусского рынка и их переводу на белорусский язык.

Проект стартует с профессиональной белорусской озвучки шедевров мирового кинематографа и культовых фильмов. В перспективе планируется перевод в том числе и последних киноновинок, чтобы показывать их в день мировой премьеры.