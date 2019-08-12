В Минске планируется построить офтальмологический центр инновационных технологий, сообщил журналистам в ходе пресс-тура в Республиканский офтальмологический центр на базе 10-й городской клинической больницы врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Абельский.

Согласно ранее опубликованной Минздравом информации, центр будет располагаться на улице Богдановича.

Абельский отметил, что сейчас ведутся работы по оптимизации и имплементации проекта центра, по выделению ключевых направлений его работы. По его словам, задача не в том, чтобы построить еще одну офтальмологическую клинику, а в том, чтобы сконцентрировать там передовые и самые сложные направления, по которым пациенты не могут получить помощь на региональном уровне. «Центр будет мультидисциплинарным и междисциплинарным. Он возьмет на себя самые сложные патологии и сконцентрирует в себе лучших специалистов», — сказал офтальмолог.

Он добавил, что центр фактически создается в рамках уже существующей системы оказания офтальмологической помощи населению, которая работает на функциональной основе, а по целому ряду направлений назрела необходимость выделения отдельной структуры. В центре планируется организация полноценной республиканской системы оказания помощи детям. Сейчас детские офтальмологи принимают пациентов на базе 4-й городской клинической больницы.

В Минске работают шесть клиник, где оказывается офтальмологическая помощь: 3-я, 10-я, 11-я городские больницы, 4-я детская больница, Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента, РНПЦ «Мать и дитя».