В Минске планируется построить офтальмологический центр инновационных технологий

/ Общество
Просмотров: 72

В Минске планируется построить офтальмологический центр инновационных технологий, сообщил журналистам в ходе пресс-тура в Республиканский офтальмологический центр на базе 10-й городской клинической больницы врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Абельский.

Согласно ранее опубликованной Минздравом информации, центр будет располагаться на улице Богдановича.


Капли по рецепту из газеты или лазерная хирургия. Как сегодня лечат болезни глаз

Абельский отметил, что сейчас ведутся работы по оптимизации и имплементации проекта центра, по выделению ключевых направлений его работы. По его словам, задача не в том, чтобы построить еще одну офтальмологическую клинику, а в том, чтобы сконцентрировать там передовые и самые сложные направления, по которым пациенты не могут получить помощь на региональном уровне. «Центр будет мультидисциплинарным и междисциплинарным. Он возьмет на себя самые сложные патологии и сконцентрирует в себе лучших специалистов», — сказал офтальмолог.

Он добавил, что центр фактически создается в рамках уже существующей системы оказания офтальмологической помощи населению, которая работает на функциональной основе, а по целому ряду направлений назрела необходимость выделения отдельной структуры. В центре планируется организация полноценной республиканской системы оказания помощи детям. Сейчас детские офтальмологи принимают пациентов на базе 4-й городской клинической больницы.

В Минске работают шесть клиник, где оказывается офтальмологическая помощь: 3-я, 10-я, 11-я городские больницы, 4-я детская больница, Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента, РНПЦ «Мать и дитя».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Мать и дитя офтальмология Персона: Дмитрий Абельский Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Капли по рецепту из газеты или лазерная хирургия. Как сегодня лечат болезни глаз

Капли по рецепту из газеты или лазерная хирургия. Как сегодня лечат болезни глаз

Олег Ковригин: «Новое зрение» может всё

Олег Ковригин: «Новое зрение» может всё

Для некоторых роды — неоправданный риск

Для некоторых роды — неоправданный риск

Белорусские офтальмологи провели уникальную операцию

Белорусские офтальмологи провели уникальную операцию