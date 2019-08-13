Официально: в больницах и поликлиниках не работает 21 единица сложного диагностического оборудования

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Доступность специализированной помощи — одна из болевых точек отечественного здравоохранения, заявил глава Минздрава Владимир Караник в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Это в первую очередь восстановление работоспособности и закупка оборудования, потому что для нашего населения болевая точка — невозможность попасть на какой-то технологичный метод диагностики либо лечения. И когда выясняется, что это связано с тем, что оборудование не работает или что оборудование отсутствует — это всегда вызывает действительно нарекания граждан. Мы живем в 21-м веке и хотим современную медицину», — заявил Караник.

По его словам, надо было заниматься «в одном из первоочередных порядков» вопросами восстановления медоборудования из-за завышенных цен на запчасти и сроков ремонта.


Министр пообещал за пять лет увеличить зарплату медиков в два раза

«Поэтому пока в ручном режиме управления вводились какие-то изменения. Мы контролируем все единицы сложного оборудования, которое на сегодняшний момент не работает. Вели разговоры с поставщиками по поводу обоснования цены, провели более глубокие маркетинговые исследования, чтобы понимать, сколько стоит такое оборудование и такие запасные части у наших соседей. В этом плане спасибо Министерству иностранных дел, они тоже присоединились к этой работе. Мы по каналам МИДа информировали производителей оборудования о том, что мы имеем серьезную проблему с постгарантийным обслуживанием их изделий», — сообщил министр.

«Надо отдать должное: вся эта работа привела к тому, что откликнулись, — отметил Караник. — Многие поставщики откликнулись и все-таки представили обоснование цены. Цены стали более адекватными. По некоторым позициям более чем в два раза снижены. И на сегодняшний момент, если в мае 37 единиц сложного диагностического оборудования было в неработоспособном состоянии (томографы, рентгеновские, магнито-резонансные томографы, ускорители) в целом по стране, то на сегодняшний момент таких позиций осталась 21».

«И многим кажется: ну, было 37, стало 21, снижение не очень-то большое. На самом деле неработающее оборудование привело к тому, что резко возросла нагрузка на имеющийся парк, который сохранял работоспособность. И понятно, они работали со сверхнормативной нагрузкой, и начали выходить из строя те аппараты, которые работали с перегрузкой. Третья неделя, как мы стабилизировали ситуацию и восстанавливаем оборудование быстрее, чем оно выходит из строя», — сообщил глава ведомства.

«У нас достаточно амбициозные планы, — подчеркнул он, — чтобы к сентябрю фактически это были единичные случаи, когда оборудование не работает по техническим причинам».

«Есть часть аппаратов, которые уже выработали свой ресурс и их восстановление экономически нецелесообразно. Но на сегодняшний момент идут поставки еще пяти компьютерных томографов для республики, которые заменят в том числе оборудование, выработавшее свой ресурс. Когда этот парк будет восстановлен, мы будем более четко понимать, как организовать логистику движения пациентов и чего действительно нам не хватает», — заявил чиновник, назначенный министром 11 июня нынешнего года и 12 августа отчитывавшийся Александру Лукашенко о проделанной за два месяца работе.
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Тэги: здравоохранения медицина диагностика Персона: Владимир Караник

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