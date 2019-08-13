Фронтальные разделы ожидаются в Беларуси

Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать активные фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода.

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По прогнозам синоптиков, практически во всех регионах пройдут дожди (местами – ливни); прогремят грозы; выпадет град.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах местами сильный порывистый.

Максимально воздух прогреется до +25°C (в юго-восточных районах – до +32°C).

В столице пройдет дождь (в некоторых районах – ливни). Столбик термометра покажет:

утром +18..+20°C;

днем +21..+23°C;

вечером +19..+21°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности.