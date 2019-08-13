Фронтальные разделы ожидаются в Беларуси
Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать активные фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода.
По прогнозам синоптиков, практически во всех регионах пройдут дожди (местами – ливни); прогремят грозы; выпадет град.
Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах местами сильный порывистый.
Максимально воздух прогреется до +25°C (в юго-восточных районах – до +32°C).
В столице пройдет дождь (в некоторых районах – ливни). Столбик термометра покажет:
- утром +18..+20°C;
- днем +21..+23°C;
- вечером +19..+21°C.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности.