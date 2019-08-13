Приемные покои больниц будут оказывать консультативную помощь

Чтобы уменьшить нагрузку на узких специалистов поликлиник, консультативную помощь будут оказывать приемные покои больниц, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Узкие специалисты — это притча во языцех. К ним невозможно попасть или сложно попасть. Их не хватает в поликлиниках. Сейчас идет модернизация приемных покоев, для того чтобы приемные покои оказывали в том числе консультативную помощь», — отметил министр.

У врачей стационара, по словам Караника, будут дополнительные ставки, они будут консультировать в приемных покоях многопрофильных больниц.

«Это будет более качественная специализированная помощь. Он (врач. — БелаПАН.) будет понимать, что у него за спиной диагностические возможности клиники. Пациент может обратиться туда, получить рекомендации, направления на обследования и финальную консультацию после обследования. Это тоже снимет нагрузку с поликлиник», — считает глава ведомства.

12 августа Караник отчитался Александру Лукашенко за работу, проделанную им за два месяца после назначения на пост министра здравоохранения.