Водитель «Ровера» при буксировке врезалась в бетонный забор

Дорожно-транспортное происшествие случилось в поселке Витьба во время буксировки на гибкой сцепке «Ровера».

Накануне вечером 40-летняя женщина не справилась с управлением, когда ее «Ровер» буксировали, и врезалась в бетонный забор.

По ее словам, во время движения она не смогла остановить свое авто и, чтобы уйти от столкновения с буксиром, повернула руль влево.

В результате ДТП был поврежден и автомобиль, припаркованный за ограждением.