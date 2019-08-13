Водитель «Ровера» при буксировке врезалась в бетонный забор
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в поселке Витьба во время буксировки на гибкой сцепке «Ровера».
Накануне вечером 40-летняя женщина не справилась с управлением, когда ее «Ровер» буксировали, и врезалась в бетонный забор.
По ее словам, во время движения она не смогла остановить свое авто и, чтобы уйти от столкновения с буксиром, повернула руль влево.
В результате ДТП был поврежден и автомобиль, припаркованный за ограждением.