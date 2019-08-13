Глава Минздрава нашел способ, как победить коррупцию

Коррупцию в системе закупок Минздрав намерен побороть с помощью искусственного интеллекта, следует из высказываний министра здравоохранения Владимира Караника в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Мы хотим создать систему анализа больших объемов данных с элементами искусственного интеллекта, которая в автоматическом режиме будет обрабатывать эту базу данных зарегистрированных закупок, проводимых медицинскими учреждениями, и сама выявлять, когда одни и те же позиции в разных клиниках закупаются по разной цене. И тут же информировать наши органы контроля о том, что вот есть разночтения в ценах и здесь надо разобраться», — пояснил Караник.

«Эта идея, — продолжил он, — тоже была высказана главе государства, она поддержана, и было сказано, что вы только уведомьте своих бывших коллег, главных врачей, о том, что работайте честно, потому что в противном случае, в любом, будет выявлено превышение цены и будет повод для очень неприятного разговора».

По словам Караника, закупку препаратов и оборудования, которые нужны для ежедневной работы клиник, следует передать на местный уровень, «чтобы больницы закупали сами то, что им нужно для работы».

Владимир Караник был назначен министром 11 июня нынешнего года. 12 августа он отчитался Александру Лукашенко о проделанной за два меясца работе.