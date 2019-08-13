Фотофакт. Последствия непогоды – вырванные деревья, подтопленные машины

В сети появились фото последствий стихия, которая прошлась по Беларуси в понедельник, 12 августа.

Напомним, синоптики предупреждали, что Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления.

Многие прислушались к советам спасателей и смогли избежать больших неприятностей. Ну, а кто-то сигналы о штормовом предупреждении проигнорировал.

Напомним, на сегодня объявлено штормовое предупреждение - объявлен оранжевый уровень опасности.