Власти решили не индексировать зарплату и денежные доходы за июль

Минимальная зарплата и денежные доходы за июль в Беларуси индексироваться не будут. Такое решение приняло Министерство труда и социальной защиты.

Свое решение ведомство объяснило тем, что инфляция за июль (рост к июню на 0,2%) не превысил 5-процентного порога к январю 2019-го, когда были пересмотрены зависимые от базовой величины пособия по безработице и стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и соцзащите гор- и райисполкома.

Также не превышен пятипроцентный порог к маю 2019 года, когда были пересмотрены заработная плата госслужащих; денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений. Вышеназванные виды доходов за июль не индексируются.

Как сообщалось, минимальная зарплата первого января установлена в 330 рублей. В 2017 и 2018 годах из-за низкой инфляции она ни разу не индексировалась.