Караник: регулирование и контроль рынка фармацевтики — это всерьез и надолго

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Регулирование и контроль рынка фармацевтики — это всерьез и надолго, заявил министр здравоохранения Владимир Караник в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

Владимир Караник. Фото БелаПАН

По его словам, многие говорили: вы сейчас начнете регулировать, я уйду с рынка. «Поверьте мне: когда первые больше 200 позиций мы начали регулировать (но это оказалось больше госзакупки), с рынка ушло, по-моему, только четыре позиции, и то очень быстро конкуренты зашли на этот рынок для того, чтобы обеспечить наличие таких препаратов», — отметил Караник.

Он прокомментировал инициированный Минздравом опрос населения о ценах на лекарства в Беларуси и за рубежом: «Все попытки, касающиеся мониторинга лекарственного рынка либо что касается регистрации [лекарств], всегда вызывают очень настороженную реакцию населения. Все считают, что если мы сообщим о том, что у нас что-то там дороже или более востребовано, то эти препараты исчезнут, потому что мы запретим импорт. Так вот на сегодняшний момент ситуация диаметрально противоположная. Мы работаем сейчас в другом направлении. Мы облегчаем допуск на рынок препаратов международных, которые не выпускаются в Республике Беларусь, либо которые выпускаются в ограниченном количестве. Сейчас любая компания может достаточно просто его зарегистрировать».


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«Более 100 позиций было определено, и сейчас совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли мы регистрируем цены, разговариваем с поставщиками и предлагаем им либо обосновать эту цену, либо зарегистрировать ту цену, которая есть у наших соседей. И при регистрации данной цены это свидетельствует о том, что дороже поставлять не имеете права. Как показывает опыт, в большинстве случаев это приводит к снижению цены», — сказал министр, подводя итоги опроса.

Караник сообщил, что торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Белфармация» «сейчас активно работает над заключением прямых договоров с производителями».

«И за последние несколько месяцев количество таких договоров увеличилось на 55%. Т.е. «Фармация» выступает в роли государственного дистрибьютера. Она сама заключает договор с производителем, известной фармацевтической компанией. Поверьте, в ее портфеле есть уже и гранды фармацевтики, для того, чтобы поставлять эти препараты на белорусский рынок. Соответственно если препарат востребован, но его нету, мы примем меры для того, чтобы он здесь появился», — отметил чиновник.

Кроме того, Минздрав «активно работает с крупными производителями с международным именем, чтобы они локализовали производство на наших заводах, осуществили трансфер технологий».

«Мы говорим, что открываем свой рынок, он будет достаточно конкурентным, поэтому у вас два варианта: либо жесткая конкуренция на рынке, либо локализация производства здесь и статус отечественного производителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. И я хочу сказать даже: многие компании выразили серьезную заинтересованность, и сейчас рассматриваются различные площадки (это наши заводы) именно для локализации производства известных мировых брендов, для того чтобы мы сделали эти препараты доступными для нашего населения», — заявил Караник.
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Тэги: фармацевтика лекарства Персона: Владимир Караник

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