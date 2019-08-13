Бывшего президента Кыргызстана обвиняют в убийстве и захвате заложников

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в новых преступлениях.

В ходе сегодняшней пресс-конференции представители Генпрокуратуры сообщили, что экс-лидеру вменяется в вину насилие в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.

Подробности в Генпрокуратуре не раскрывают, мотивируя это тем, что идут следственные мероприятия, пишет 24.kg.

Вечером 7 августа и ночью 8 августа в Кой-Таше под Бишкеком спецназ ГКНБ пытался задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Второй штурм закончился задержанием бывшего президента. Алмазбека Атамбаева и нескольких его соратников доставили в ГСУ МВД. Позже на площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались примерно 600-800 сторонникогв бывшего президента.