По подозрению во взяточничестве задержан ряд топ-менеджеров «Белоруснефти»

Как сообщила пресс-служба Комитета госконтроля, работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску задержали начальников отделов розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт и РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры».

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Установлено, что должностные лица на протяжении нескольких лет систематически получали деньги за предоставление коммерческой фирме возможности реализовывать продукцию на автозаправочных станциях (моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол и так далее), а также в придорожных кафе, сообщает КГК. Сумма, по данным следствия, составляла от 400 до 1200 рублей ежемесячно.

При получении очередного платежа должностные лица дочерних предприятий ПО «Белоруснефть» задержаны с поличным, сообщает пресс-служба КГК. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) УК, они заключены под стражу.

Проводятся дальнейшие следственные действия.