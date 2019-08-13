МАРТ против установления единой ценовой политики на рынке туруслуг

Установление единой ценовой политики на рынке туристических услуг приведет к нарушению конкуренции, говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли, размещенном на его сайте.

Как пояснили в МАРТ, на платформе change.org размещено открытое обращение к туроператорам от сообщества турагентов. Туроператорам предложено установить единую ценовую политику на рынке туристических услуг. Петиция адресована 18 работающим на рынке юрлицам.

В министерстве отмечают, что «совершение действий, которые предлагаются в петиции, может привести к нарушению антимонопольного законодательства». «Принятие каких-либо мер по вопросам, указанным в петиции, может негативно повлиять на конкуренцию на рынке туристических услуг», — считает госрегулятор.

МАРТ обращает внимание, что «при рассмотрении и принятии решения по пунктам петиции субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на данном товарном рынке, необходимо учитывать запреты, установленные статьями 20, 21 закона от 12 декабря 2013 года № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Как сообщалось, Министерство спорта и туризма планирует до конца августа передать на рассмотрение в Совет министров новую редакцию закона о туризме. Документ направлен на совершенствование механизмов ведения туристической деятельности на территории Беларуси, а также правовой защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг. Среди нововведений: разграничение ответственности туроператоров и турагентов; обязательное внесение субъекта туристической деятельности в соответствующий реестр, без чего субъекту запрещено работать; возможность заключения договора оказания туристических услуг в электронной форме.

С некоторыми поправками не согласны представители туриндустрии. Речь идет о введении финансовых и страховых гарантий, банковских депозитов и фондов персональной ответственности — как условий, необходимых для занятия туроператорской деятельностью.