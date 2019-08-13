Беларусь и ЕС планируют подписать новое соглашение

Беларусь и Европейский союз планируют подписать соглашение о сотрудничестве в таможенных делах.

Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, «инициировано начало переговорного трека по проекту соглашения между Беларусью и Европейским союзом о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах».

По информации ГТК, сейчас договорная база белорусской таможни включает порядка 90 международных договоров, касающихся различных аспектов сотрудничества. В первом полугодии 2019 года она пополнилась тринадцатью международными документами, регулирующими широкий спектр правоотношений в сфере таможенного администрирования. В текущем году уже заключены двусторонние соглашения с Азербайджаном, Китаем, США, Украиной, Уругваем, Узбекистаном и многосторонние соглашения в рамках ЕАЭС и СНГ.

Кроме того, в 2019 году Беларусь впервые избрана в состав политической комиссии — одной из ключевых структур Всемирной таможенной организации, вырабатывающей стратегию деятельности организации и готовящей рекомендации совету Всемирной таможенной организации по наиболее важным вопросам в сфере таможенного администрирования.

В ближайшей перспективе, сообщает пресс-служба, будет продолжена работа по заключению договоров с Индией, Египтом, Пакистаном, Ираном, Иорданией, Японией, Израилем, Южной Кореей, Камбоджей и Мьянмой.