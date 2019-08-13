Оппозиция обсудила в парламенте изменения Избирательного кодекса

Представители оппозиционных структур 13 августа обсудили вопросы изменения избирательного законодательства на встрече с председателем постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонидом Цуприком.

Как сообщил БелаПАН экс-председатель Объединенной гражданской партии (ОГП), а ныне директор Центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» Анатолий Лебедько, помимо него во встрече с парламентарием участвовали председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и первый заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

Все они входят в рабочую группу по подготовке законопроекта о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс, которую координирует зампредседателя ОГП Антонина Ковалева. В ее состав входят представители более десяти зарегистрированных и неформальных политических партий, движений и организаций. Проект закона об изменении Избирательного кодекса, который разработали члены упомянутой группы, депутат Анна Канопацкая 12 июня внесла в Палату представителей в несколько откорректированном варианте. Сейчас документ находится на рассмотрении постоянной комиссии по государственному строительству.

По словам Лебедько, представители рабочей группы передали Цуприку таблицу с полным перечнем предложений по изменению избирательного законодательства, в том числе те поправки, которые были исключены из законопроекта при внесении в парламент.

Они пригласили членов парламентской комиссии по государственному строительству принять участие в дискуссии 26 августа в Минске, которая будет посвящена предстоящим выборам в обе палаты Национального собрания. «На нее будут приглашены представители различных политических партий, вместе мы будем обсуждать ситуацию в связи с объявленной избирательной кампанией. Мы считаем очень важным, чтобы и представители нижней палаты парламента приняли участие», — сказал экс-председатель ОГП.

«Кроме того, я пригласил представителей парламентской комиссии на политические дебаты, которые я сейчас устраиваю. Уже сейчас чувствуется, что у нас разные подходы и видение того, что нужно менять в Избирательном кодексе. Было бы хорошо, если бы кто-то представил официальную позицию именно в формате дебатов», — добавил он.

Представители демсил попросили парламентария пригласить разработчиков законопроекта по изменению Избирательного кодекса на обсуждение этого документа, в каком бы формате оно ни проходило — открытого круглого стола или заседания постоянной комиссии.

По словам Лебедько, оппозиционеры также предложили постоянной комиссии «как составляющей части субъекта, имеющего на то право», обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствуют ли нормам Основного закона указы о назначении дат проведения выборов в Палату представителей и Совет Республики.

В свою очередь, Цуприк, как сообщил бывший лидер ОГП, попросил членов рабочей группы оформить каждое из высказанных ими предложений отдельным обращением в его адрес.

Разработанный демсилами законопроект о поправках в избирательное законодательство в большей степени направлен на расширение прав наблюдателей на выборах. Так, в документе предлагается наделить наблюдателей правом знакомиться с избирательными списками; фиксировать ход проведения выборов, включая процесс подсчета голосов, любыми техническими средствами, в том числе производить аудиозапись, фото- и видеосъемку.

В законопроекте также закреплены обязательства членов избирательных комиссий демонстрировать каждый бюллетень таким образом, чтобы наблюдателям были видны отметки на нем.

Выборы в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября 2019 года.