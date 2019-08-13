Губернатор Витебской области отчитался перед Лукашенко

Александр Лукашенко во вторник, 13 августа, заслушал доклад председателя Витебского облисполкома Николая Шерстенева. Тема разговора – уборочная кампания.

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Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько доложил президенту, что в некоторых регионах, в частности на Витебщине, уборка в силу разных причин, идет ни шатко ни валко.

По словам главы витебского региона, уже убрано 60 процентов площадей (намолот составляет более 650 тыс. тонн зерна).