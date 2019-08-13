В Беларуси растет уровень преступности

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В первом полугодии 2019 года уровень преступности в Беларуси вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это повлекло рост числа возбужденных уголовных дел», — сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич 13 августа во время доклада Александру Лукашенко.


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По информации пресс-службы президента, на встрече отмечалось, что в январе-июле на рассмотрении у следователей находилось почти на 4% больше заявлений о преступлениях по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Число уголовных дел, находившихся в производстве в этот период, выросло на 12,3% — с 75 тыс. до 84,2 тыс. При этом на 3,5% увеличилось количество оконченных уголовных дел — с 27,7 тыс. до 28,6 тыс.

К уголовной ответственности по делам, переданным прокурору для направления в суд, привлечено 25,9 тыс. обвиняемых, что на 1,8% больше, чем в 2018 году, доложил глава Следственного комитета.
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Тэги: преступность Следственный комитет

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