На Железнодорожной демонтировали первый пролет путепровода

Рабочие сняли и вывезли на переработку 11 балок. Далее процесс предстоит повторить на еще двух пролетах, но уже расположенных над железной дорогой.

Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж.

Построенный в 1950-е годы путепровод решено полностью обновить. Особенность сооружения в том, что на нем использовались нетиповые элементы, например, балки изготавливались не в заводских условиях, а, вероятнее всего, прямо на месте.

Ремонт стартовал 20 июля. За это время снято асфальтобетонное покрытие, разобраны опоры освещения, контактная сеть троллейбусов. Сейчас идут работы по демонтажу конструкций. Завершить этот процесс планируется к концу августа, чтобы с сентября приступить к монтажу новых конструкций.

Обновление сооружения завершится к маю 2020 года.