В Калинковичском районе мальчик бил молотком по строительному патрону и чуть не лишился пальца

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Девятилетний мальчик получил рваную рану правой кисти в результате взрыва строительного патрона.

Инцидент случился вечером 12 августа в деревне Александровка Калинковичского района. Мальчик нашел возле заброшенного здания строительный патрон и принес его во двор своего дома. Потом взял молоток и несколько раз ударил по патрону.

В результате патрон взорвался. Мальчика отвезли в райбольницу, где у ребенка была диагностирована рваная рана пальца правой руки. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: строительный патрон пострадал ребенок Город: Калинковичи

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