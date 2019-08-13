В Калинковичском районе мальчик бил молотком по строительному патрону и чуть не лишился пальца

Девятилетний мальчик получил рваную рану правой кисти в результате взрыва строительного патрона.

Инцидент случился вечером 12 августа в деревне Александровка Калинковичского района. Мальчик нашел возле заброшенного здания строительный патрон и принес его во двор своего дома. Потом взял молоток и несколько раз ударил по патрону.