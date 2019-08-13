Шейман доложил Лукашенко о работе в Африке

Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Шейман «доложил о проводимой по поручению президента работе на Африканском континенте».

«В стадии завершения» совместное предприятие в области сельского хозяйства, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы.

Решается вопрос о строительстве электростанции на солнечных панелях. Создается автотранспортное предприятие по перевозке грузов на юге Африки, а также предприятие, которое будет заниматься возведением дорог и линий электропередачи.

Шейман также «доложил в целом о выполнении поручений президента, в том числе по строительству предприятия по выпуску пластиковых лыж». Запуск намечен на октябрь.

«Кроме того, на встрече был обсужден вопрос по финансовой структуре УД: стоит задача создать соответствующие финансовые инструменты, которые позволят более эффективно работать системе Управления делами», — отмечается в релизе.

Речь шла также о создании центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. «Как планируется, это учреждение предложит пациентам новые медицинские технологии мирового уровня. Это касается лечения позвоночника, заболеваний урологического характера и сложных случаев лор-заболеваний», — сообщает пресс-служба.